Москва, 11 октября, 2018, 22:45 — ИА Регнум. МВД России подготовило проект закона об увеличении срока безвизового пребывания на территории страны для «граждан Украины, постоянно проживающих на территориях Донецкой и Луганской областей». Об этом сообщает 11 октября пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

Срок непрерывного пребывания в России без получения визы для указанных категорий лиц предлагается увеличить в два раза — с 90 до 180 суток. При этом в сообщении МВД не уточняется, будет ли данная мера распространяться на обладателей гражданства Донецкой и Луганской народных республик.

Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, законопроект призван «облегчить положение русскоязычных соотечественников, прибывших в Россию из зоны вооружённого конфликта на Донбассе, лишившихся в результате конфликта средств к существованию, а нередко и места жительства».

Отметим, по данным МВД, за период с начала конфликта в апреле 2014 года по июль 2018 года на территорию России прибыло и находится свыше 996 тысяч жителей Донбасса.