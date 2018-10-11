Москва, 11 октября, 2018, 21:21 — ИА Регнум. Следующий запуск ракеты-носителя «Союз» с экипажем для Международной космической станции может состояться раньше намеченного срока. Об этом сегодня, 11 октября, заявил журналистам исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев.

NASA Johnson МКС и Союз

Напомним, сегодня произошла первая авария в истории современной российской пилотируемой космонавтики. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на околоземную орбиту космический корабль «Союз МС-10», на котором находился новый экипаж для Международной космической станции. На 165-й секунде полета произошла авария. К счастью, российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг не пострадали — они приземлились по баллистической траектории в степи Казахстана на космическом корабле «Союз МС-10».

По словам Крикалева, теперь Роскосмос попытается ускорить новую отправку экипажа на МКС. Однако прежде чем будут возобновлены пилотируемые старты «Союзов», будет осуществлен тестовый беспилотный запуск, чтобы проверить все системы ракеты-носителя в действии.

Что касается космического корабля «Союз МС-09», которые сейчас летает пристыкованным к МКС, то срок его эксплуатации заканчивается в январе 2019 года.

«Корабль, который сейчас летает, вправо мы сильно сдвинуть не можем, он и так в пределах сроков летает. Будем смотреть, как ускорять следующий корабль», — рассказал Крикалев в интервью РИА Новости.

По всей видимости, когда на Землю вернется находящийся сейчас на МКС экипаж, станция какое-то время будет находиться на орбите без людей.