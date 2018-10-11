Санкт-Петербург, 11 октября, 2018, 20:50 — ИА Регнум. Петербургские журналисты попрощались с бывшим губернатором Георгием Полтавченко, записав музыкальный видеоклип «Ты не знаешь его». Название отсылает к широко распространенному в Петербурге мнению о том, что за семь лет правления Полтавченко многие горожане так толком и не узнали своего губернатора.

Https://www.youtube.com/ Кадр видеоклипа «Ты не знаешь его»

В тексте, положенном на музыку песни «Ты узнаешь её» группы «Корни», обыгрывается немногословность бывшего градоначальника и его закрытость от прессы, упоминаются печально известный эпизод с высказыванием про «жлобов», религиозность Полтавченко, история с Исаакиевским собором, разгоном митингов оппозиции и другие мемы, хорошо знакомые тем, кто следит за политической жизнью Северной столицы.

Авторами и исполнителями клипа стали журналисты информационных агентств REGNUM (Карина Саввина), «Росбалт», «АБН», интернет-газет «Фонтанка» и MR7.ru, а также «Коммерсанта». Они называют себя ансамблем «Мариинский», поскольку значительную часть времени проводят в Мариинском дворце, где находится Законодательное собрание Петербурга.

Кстати, свой первый клип в феврале 2018 года журналисты посвятили спикеру Заксобрания Вячеславу Макарову. Он назывался «Позови меня в собор» и рассказывал о борьбе спикера за скорейшую передачу Исаакия в руки РПЦ.