Брюссель, 11 октября, 2018, 19:26 — ИА Регнум. На военной авиабазе Флоренн в Бельгии 11 октября произошёл пожар, в результате которого пострадали двое военнослужащих, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

U.S. Air Force F-16

Как уточняется, пожар возник во время работ по ремонту истребителя F-16. Самолёт оказался полностью уничтожен огнём, ещё одно воздушное судно повреждено.

Управление по вопросам безопасности полётов в настоящее время проводит расследование по факту произошедшего.