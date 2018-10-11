Улан-Батор, 11 октября, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Власти Монголии заявили, что нашли еще один способ улучшить экологическую ситуацию. На этот раз в стране планируется массовая установка дымоулавливающих фильтров на дымоходы.

Дым

Ранее власти поочередно вводили запрет на сжигание угля, раздавали жителям «бездымные» угольные печи и даже вводили меры по ограничению внутренней миграции граждан ради улучшения экологической ситуации.

Как сообщило министерство окружающей среды и туризма, приглашенные корейские и немецкие ученые провели совместное исследование с целью найти способ уменьшить атмосферное загрязнение. Были обследованы более 200 юрт, в которых размещаются в столице приехавшие из провинции граждане страны. В результате был предложен выход: установка фильтров.

«В госбюджете 2019 года на уменьшение атмосферного загрязнения заложены 154 млрд тугриков (примерно 4 млрд рублей). Граждане и некоторые политики заявляют, что на потраченные за последние годы деньги можно было построить новый жилой квартал и переселить туда жителей юртовых районов. Но это не соответствует действительности. На потраченные деньги мы смогли бы обеспечить жильем лишь 4000 семьей. А в юртовых районах живут более 202 тыс.семьей. Граждане также недовольны тем, что раньше их заставили сменить печи, теперь раздают фильтры. Я хочу, чтобы жители поддерживали наши начинания. Установка фильтров — это единственный эффективный способ уменьшения дыма. И этот шаг надо сделать ради здоровья населения,» -прокомментировал принятое решение министр окружающей среды и туризма Намсрайн Цэрэнбат.

По данным министерства окружающей среды и туризма Монголии, поставками фильтров по цене около 200 долларов займется компания Haier. Представители китайской фирмы уже на следующей неделе проведут презентацию своей продукции. До начала зимы планируются установить фильтры на дымоходы в жилищах 100 тыс. семей. По предварительным расчетам, в результате атмосферное загрязнение должно снизиться сразу на 40−60%.

Напомним, для улучшения экологической ситуации в столице, власти Монголии запретили доставку угля в Улан-Батор. Соответствующее постановление было утверждено в феврале 2018 года, запрет вступит в силу 15 мая 2019 года.

Ранее в 2011 году в нескольких районах столицы установили ограничительные зоны, где запретили использовать уголь. Жителям раздавали более экологичное прессованное топливо, однако местные производители не смогли полностью удовлетворить спрос на него, и программа была остановлена.

В 2012 году стали раздавать и продавать по льготным ценам «бездымные «печи. Но это тоже не дало конкретных результатов, экологическая ситуация в столице Монголии из года в год ухудшается. В городе, где живут более 1,4 млн человек, половину жилых массивов составляют юртовые районы, где жители обогревают свои жилища с помощью угольных печей. Смог, образованный продуктами горения, приводит к тому, что с декабря по январь в столице Монголии индекс качества воздуха составляет 552 пункта, что в 10 раз выше допустимого уровня, установленного ВОЗ.