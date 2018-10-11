Курск, 11 октября, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Александр Михайлов покинул пост губернатора Курской области 11 октября. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте администрации региона.

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«Губернатор Курской области А. Н. Михайлов объявил о досрочном сложении своих полномочий», — говорится в сообщении.

«Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе, и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!» — цитирует пресс-служба Михайлова.

Кто станет врио губернатора Курской области. пока не уточняется.

Неофициальная информация об отставке Михайлова появилась ранее в местных СМИ, а также в Telegram-каналах, однако в пресс-службе администрации опровергали ее, заявляя, что Михайлов находится с визитом в Белоруссии.

Александр Михайлов являлся одним из губернаторов-долгожителей — он возглавлял Курскую область с 2000 года. Слухи о его отставке появлялись периодически в период его работы, в том числе и в 2014 году, когда истекал очередной срок его полномочий. Однако тогда он был переизбран на новый срок, до 2019 года.

Отметим, что информация о возможной отставке Михайлова появились в конце сентября. Его возможный уход связывали с трендом на обновление «пожилого» губернаторского корпуса: именно по этой причине, по мнению аналитиков, был отправлен в отставку коллега Михайлова из Липецкой области Олег Королев, который занимал должность с 1998 года. В числе основных кандидатов на пост врио губернатора Курской области назывался замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис. Накануне, 10 октября Александр Михайлов подписал постановление «О дополнительных гарантиях губернатора Курской области в связи с прекращением полномочий», что ряд наблюдателей сочли косвенным подтверждением его ухода с поста главы области.