Санкт-Петербург, 11 октября, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Пожар на складе на территории Кировского завода в Петербурге удалось потушить менее чем за час. Пострадавших нет.

Moscow.mchs.ru Пожарные работают

Сообщение о возгорании поступило 11 октября в 14:05 от дома 47 на проспекте Стачек.

«В одноэтажном складском сооружении происходило горение на кровле на площади 100 кв. метров», — сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В 14:08 на место ЧП прибыло первое пожарное подразделение, подтвердившее повышенный ранг пожара №3. В 14:20 усилиями пожарных произошла локализация пожара, начались работы по проливке и разборке конструкций. В 14:30 было ликвидировано открытое горение, к 15:00 пожар был полностью потушен.

На месте ЧП работали 75 пожарных и 15 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.

Предыдущий серьезный пожар произошел 12 июля 2017 года в одном из цехов «Петербургского тракторного завода» (дочернее предприятие ОАО «Кировский завод»). В тушении пожара тогда участвовали два вертолета и пожарный поезд РЖД. Погибших и пострадавших не было.