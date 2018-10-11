Йоханнесбург, ЮАР, 11 октября, 2018, 17:52 — ИА Регнум. Район, находящийся на западе Йоханнесбурга в ЮАР, является местом проживания европейцев и африканцев, где произошла вспышка конфликтов после убийства одной местной жительницы.

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Волнения начались еще на прошлой неделе, когда неизвестная женщина и ее шестеро детей были застрелены на одной из улиц города во время перестрелки местных бандитских группировок, которые конкурировали за контроль над наркоторговлей в данном районе.

Жители района начали протестовать против беспорядков на улицах и продажи наркотиков, обвиняя во всем произошедшем полицию, которая бездействует, поскольку, как утверждается, была подкуплена торговцами наркотиков.

Несколько дорог было перекрыто, правительственным зданиям нанесен большой ущерб. В течение нескольких дней происходила конфронтация между местной молодежью и полицией района.

Министр полиции ЮАР посетил Уэстбери и пообещал избавиться от групп наркоторговцев. Кроме того, сюда были посланы многочисленные полицейские отряды, однако местные жители заявляют, что их недостаточно, необходимо привлечь силы безопасности.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, одной из основных проблем в Уэстбери является дискриминация по расовому признаку. Однако, по словам местных жителей, власти не обращают внимание на проблемы населения и не собираются их решать. В ЮАР дискриминация таких цветных народов, как капэ, сан, кой и других длится уже много лет.

Помимо этого, граждане жалуются на отсутствие какой-либо поддержки со стороны государства. Население не имеет жилья, доступного образования, работы из-за того, что они имеют «не тот» цвет кожи. Наряду с бедностью одной из крупнейших проблем в данном районе является безработица, которая приводит к тому, что многие молодые люди присоединяются к бандитским группировкам или начинают торговать наркотиками. Подобная ситуация наблюдается не только в Уэстбери, но и в районе Соуэто.