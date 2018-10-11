Ростов-на-Дону, 12 октября, 2018, 01:22 — ИА Регнум. В единый день голосования 9 сентября в Ростове-на-Дону произошло следующее событие. Но одном из избирательных участков впервые голосующая молодежь получила сувенир — хвалебную книгу о донском атамане Петре Краснове, который был приговорен к смертной казни за пособничество фашистам. Что это было, запрещенная в России пропаганда фашизма или просто, как пытаются заверить имевшие отношение к данному инциденту, «случайная ошибка», обсуждает в своей статье автор ИА REGNUM Илья Романов.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Ползучий гад

Характерно мнение ростовского политтехнолога Сергея Смирнова, «не было бы у «Феникса» (издательства, которое выпустило данную книгу) этой книги, он бы не дал ее избирательной комиссии, а избирательная комиссия не раздала бы». То есть, выходит, никто не виноват? Книга выпущена, предложена и роздана, но такого рода инциденты вряд ли можно оставить без внимания, поэтому официальный запрос редакции ИА REGNUM о выдачи книг про атамана-коллаборациониста был направлен ЦИК РФ, в избирком Ростовской области, администрацию Ворошиловского района Ростова-на-Дону, министерство общего и профессионального образования региона, комитет по молодежной политике Ростовской области, комитет по межнациональным вопросам, религии и казачеству администрации Ростова-на-Дону, отдел по делам молодежи городской администрации, а также в министерство культуры Ростовской области и войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское».

К 5 октября было получено только 2 ответа от официальных структур, и оба они выглядят попыткой сделать шаг в сторону. Произошедшее в день голосования еще раз говорит о том, что пустоты, зияющие в патриотическом воспитании молодежи, способны заполниться самой негативной информацией.

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