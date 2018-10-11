Москва, 11 октября, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на защиту детей от вредного контента, который вовлекает в заведомо опасные для их жизни противоправные действия, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Речь идет о защите детей от колумбайн-сообществ, различных игр, где детям предлагается совершать заведомо опасные для их жизни действия, а также от групп, пропагандирующих «криминальную романтику».

«Какие бы новые преступные сообщества ни появлялись, борьба с ними будет охватываться новыми нормами», — заявила автор инициативы депутат Ирина Яровая («Единая Россия»).

Предлагается не удалять интернет-страницы, содержащие опасный для детей контент, а прекращать к ним доступ. Такая мера, по мнению депутата, позволит органам следствия и полиции осуществить сбор и фиксацию необходимых доказательств для расследования.

Сокращается срок, в течение которого владелец сайта, получивший от хостинг-провайдера информацию о включении сайта в реестр запрещенных сайтов, обязан прекратить доступ к нему, а также срок, в течение которого хостинг-провайдер обязан ограничить доступ к таком сайту в случае бездействия владельца сайта, — незамедлительно.