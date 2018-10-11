Москва, 11 октября, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на распространение патентной системы налогообложения на фермеров РФ, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Скриншот страницы molbulak.ru Фермеры

По предложению авторов законопроекта, патентная система должна применяться предпринимателями, которые занимаются животноводством и растениеводством — такая норма будет способствовать развитию начинающих предпринимателей, а также приведет к росту доходов жителей села.

Так, по мнению депутатов, большинство крестьянских и фермерских хозяйств сегодня никак не зарегистрированы и не уплачивать налоги. Но расширение возможности применения патента позволит стимулировать граждан регистрироваться и работать «в белую». Это в том числе будет способствовать наполнению местных бюджетов.

Если закон будет принят, то регионы получат право объединять несколько видов предпринимательской деятельности в сфере животноводства и растениеводства в один патент. Таким образом, потенциально возможный годовой доход предпринимателя будет единым. Граждане при этом будут освобождены от необходимости подавать налоговые декларации и дополнительные документы, а также смогут выбрать сроки действия патента.

В ходе обсуждения законопроекта на пленарном заседании депутаты стали опасаться, что новые нормы затронут также личные подсобные хозяйства (ЛПХ), поскольку текущая редакция документа это не исключает. Между тем, как заявил член профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Валерий Скруг («Единая Россия»), инициатива не коснется таких хозяйств — ко второму чтению депутаты планируют уточнить это в тексте законопроекта.