Курск, 11 октября, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Постановление «О дополнительных гарантиях губернатора Курской области в связи с прекращением полномочий» подписал глава региона Александр Михайлов. Документ от 10 октября опубликован на сайте администрации региона.

(сс) ccipeggy Шахматы

В соответствии с текстом постановления, лицу, проработавшему на посту губернатора Курской области два и более срока подряд, имеющему госнаграды, достигшему пенсионного возраста и неработающему, полагается целый ряд льгот.

Так, в течение года после прекращения губернаторских полномочий за бывшим главой региона сохраняется пост охраны по месту проживания. В течение трех лет после прекращения губернаторских полномочий экс-глава региона имеет право: на пользование автомобилями администрации региона, на бесплатный проезд до Москвы и обратно дважды в год с супругой, на беспрепятственный вход в здание дома Советов, внеочередной личный прием у губернатора, а также — на погребение за государственный счет.

Отметим, что с конца сентября в региональных и федеральных СМИ обсуждается тема возможной отставки Александра Михайлова с должности губернатора Курской области. На посту он работает с 2000 года.

Сам Михайлов, комментируя СМИ слухи об отставке, заявил, что готов к «любой команде».