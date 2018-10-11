Атырау, Казахстан, 11 октября, 2018, 12:44 — ИА Регнум. До конца 2019 года в Исатайском районе Атырауской области Казахстана планируется запустить 36 ветроустановок, сообщает 11 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на акима (главу) региона Нурлана Ногаева.

John_Straka Ветряк

По его словам, до конца 2018 года планируется запустить 32 ветроустановки. Общая стоимость проекта составляет 12,3 млрд тенге ($33,3 млн). Мощность электростанции составит 52,8 МВт.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября главный исполнительный директор General Electric Renewable Energy Жером Пекресс заявил, что компания планирует построить в Актюбинской области Казахстана 13 ветроустановок мощностью 48 МВт.