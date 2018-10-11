Москва, 11 октября, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Президентский законопроект о введении налоговых льгот для граждан предпенсионного возраста Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Василий Максимов. Всё в прошлом. 1889

Речь идёт об инициативе, которую внёс в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Законопроект дополняет проведение в РФ пенсионной реформы с 1 января 2019 года, которая подразумевает рост пенсионного возраста до 60 лет у женщин и до 65 лет у мужчин. При этом за пять лет до выхода на пенсию такие граждане будут считать предпенсионерами.

По предложению президента, такие граждане предпенсионного возраста должны получать те же налоговые льготы, которые получают и сами пенсионеры. В частности, им предлагается разрешить не уплачивать налог на имущество, а также уменьшать ставку земельного налога.

Ко второму чтению в профильный комитет Госдумы не поступило ни одной поправки, в связи с чем депутаты планируют принять закон в третьем чтении сегодня же, 11 октября.