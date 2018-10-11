Киев, 11 октября, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Жители украинской столицы за период отсутствия горячей воды «сэкономили» от 1,5 до 3,6 тыс. гривен (от 3,5 тыс. до 8,5 тыс. рублей), заявил замглавы администрации Киева Пётр Пателеев. Об этом сообщает «Украинская правда».

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В то же время чиновник отметил, что, сэкономив на центральной подаче горячей воды, киевляне вынуждены были греть воду на газовых и электрических плитах, а это не могло не повлиять на счета за газ и электричество.

По словам заместителя мэра Киева, подача горячей воды в дома жителей столицы Украины начнется после урегулирования спора между «Нафтогазом» и коммунальщиками из «Киевтеплоэнерго».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в Киеве возле Севастопольской площади прошла акция протеста против многомесячного отсутствия горячей воды.

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