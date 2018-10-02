Вторник, 2 Октября 2018 года
23:56:05 МСК

Киевляне потребовали включить горячую воду

Общество

Отчаявшиеся граждане вышли на улицу

Киевляне потребовали включить горячую воду
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Киев, 2 октября 2018, 22:14 — REGNUM  В Киеве возле Севастопольской площади проходит акция протеста против многомесячного отсутствия горячей воды, сообщил майданный «активист» Роман Малко 2 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Люди медленно передвигаются по пешеходному переходу, блокируя тем самым движение автомобилей. В руках одного из участников акции виден плакат с лозунгом «Или решайте наши проблемы, или уходите».

Напомним, в Киеве более четырёх месяцев нет горячей воды, а в некоторых районах города — вообще никакой. Всё это время власти Киева не могут решить конфликт между компанией «Киевтеплоэнерго» и «Нафтогазом». В «Нафтогазе» отказываются заключать контракт на поставку газа теплогенерирующей компании, пока она не заплатит долги своей предшественницы — компании «Киевэнерго».

Читайте также: Киевсовет вернёт киевлянам горячую воду — мэр Кличко

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акции протеста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить