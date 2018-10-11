Астана, 11 октября, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Судьи Казахстана должны сосредоточиться на делах, где есть споры и конфликты, а не заверять действия судоисполнителей, заявил председатель Верховного суда республики Жакип Асанов, сообщает 11 октября Informburo.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

По его словам, в 70% судебных дел споров нет. При этом нагрузка на судий возрастает ежегодно: в 2017 году суды рассмотрели 2,7 млн дел, в 2018 году этот показатель может составить 3,8 млн дел.

Асанов добавил, что за девять месяцев судьи рассмотрели 2 млн санкций судопроизводителей, из них одобрено почти 100%. Глава Верховного суда также предложил рассматривать коммунальные споры у нотариусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа на рассмотрении судей Казахстана находилось 2,7 млн дел. По словам администратора программы Верховного суда «Примирение: до суда и в суде» Гульнары Боранбаевой, в судебные тяжбы вовлечены 5,4 млн человек.