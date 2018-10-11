Свободный, Амурская область, 11 октября, 2018, 09:17 — ИА Регнум. По меньшей мере два месяца понадобится на выяснение причин обрушения автомобильного моста в городе Свободном Амурской области. Об этом сообщил 11 октября старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Алексей Лубинский.

Юбер Робер. Разрушенный мост. 1767

Назначаются соответствующие экспертизы, отметил он. Для этого на месте происшествия сделаны фотографии, изъяты образцы конструкций.

«Срок расследования — два месяца, но такие дела, как правило, занимают больший срок», — сказал Лубинский ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в Свободном два пролета автомобильного моста рухнули на железнодорожное полотно. В момент обрушения по мосту ехал грузовик, его водитель был госпитализирован. По статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Названа возможная причина обрушения моста в Приамурье