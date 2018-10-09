Названа возможная причина обрушения моста в Приамурье

Свободный, Амурская область, , 10:13 — REGNUM К обрушению автомобильного моста на железнодорожные пути Транссибирской магистрали в Амурской области могла привести большая масса проезжавшего по нему загруженного многотоннажного автомобиля. Такую предварительную версию произошедшего озвучили в пресс-службе регионального правительства.

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Момент обрушения моста в Приамурье попал на видео

Напомним, пролёт автомобильного путепровода обрушился во время движения по нему тяжёлого грузовика.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, этот путепровод был практически единственным рабочим сообщением с частью города, находящейся за железной дорогой, где проживает порядка 10 тысяч человек и находится городская больница. Альтернативная дорога находится в ужасном состоянии.

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«Вводим режим ЧС, выделяем средства из резервного фонда, в том числе рассматриваем вопрос создания альтернативного транспортного сообщения», — сказал в ходе оперативного совещания с Национальным центром управления в кризисных ситуациях губернатор Приамурья Василий Орлов.

Отмечается, что в настоящее время задержек поездов нет. Сотрудники железной дороги проводят обследование пролётных строений и подтягивают технику для разбора обрушившихся конструкций. Привлечены восстановительные поезда из Белогорска, Шимановска и Магдагачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в районе улицы Михайло-Чесноковской в городе Свободный Амурской области рухнул автомобильный мост. В результате пострадал водитель грузовика, проезжавший в это время по мосту. Он доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него перелом голени и раздробление стопы.

По факту обрушения следователи проводят проверку.