Москва, 11 октября, 2018, 08:45 — ИА Регнум. В регионах стоит создать отдельные «бюджеты развития» для финансирования инвестиций по аналогии с резервными и дорожными фондами. Такая возможность должна быть предусмотрена в Бюджетном кодексе, говорится в отзыве комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на проект федерального бюджета на 2019−2021 гг.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Отмечается, что средств, выделяемых регионами на социально-экономическое развитие, недостаточно. По оценке Счетной палаты, расходы консолидированных бюджетов субъектов на капитальные вложения составили 12,3% в 2017 году. По данным Минфина, средства местных бюджетов в 2017 году пошли на госуправление, образование, ЖКХ, культуру, СМИ, здравоохранение, социальную политику, физкультуру и спорт, а также на межбюджетные трансферты и обслуживание муниципального долга.

В отзыве отмечено, что формирование региональных и местных бюджетов и обеспечение их сбалансированности, исходя лишь из приоритета финансирования расходов для обеспечения жизненно важных услуг населению, не может служить основой для перспективного социально-экономического развития.

Предлагается создать «бюджеты развития», где будут указаны доходы и расходы на инвестиционные и капитальные проекты, соответствующие стратегиям развития регионов. Парламентарии предлагают наполнять новые фонды собственными доходами регионов и муниципалитетов. О каких именно доходах идет речь, не говорится. Авторы документа предлагают сократить неэффективные налоговые льготы и ограничить введение новых преференций.