Бирмингем, Великобритания, 11 октября, 2018, 08:33 — ИА Регнум. Бывший защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри назначен помощником главного тренера «Астон Виллы». Об этом сообщается на сайте бирмингемского клуба.

Джон Терри

«Астон Вилла» заявила о масштабных кадровых изменениях в клубе. Так, новым главным тренером назначен Дин Смит, помогать ему будет Джон Терри. Новым спортивным директором стал Хесус Гарсия Питарх, который известен по работе в «Валенсии» и «Атлетико».

Предыдущий главный тренер Стив Брюс был отправлен в отставку. Под его руководством «Астон Вилла» неудачно начала сезон. После 12 туров команда набрала 15 очков и идёт на 15-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября Джон Терри объявил о завершении карьеры футболиста. В «Челси» он играл с 1998 по 2017 год. Сезон 2017/18 он провёл в составе «Астон Виллы».

В сентябре 2018 года Терри был близок к переходу в московский «Спартак». Однако футболист отказался от этого предложения.