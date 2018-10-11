Москва, 11 октября, 2018, 08:31 — ИА Регнум. Согласно прогнозам синоптиков, сегодня, 11 октября, в Москве ожидается облачная погода без осадков. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

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В метеослужбе сообщили, что днем воздух в Московском регионе прогреется до +12…+14 °С. Погода будет облачной, однако осадков не ожидается. Скорость северо-западного ветра составит 3−8 м/с, атмосферное давление 759 мм ртутного столба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замдиректора Института физики атмосферы им. А. Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов рассказал, что начало зимних морозов в Московском регионе в 2018 году может сдвинуться на более позднее время.

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