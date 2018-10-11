Якутск, 11 октября, 2018, 05:45 — ИА Регнум. Состояние авиакомпании «Якутия» вызывает вопросы у главы региона Айсена Николаева. По его мнению, руководство республиканского авиаперевозчика нужно менять, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

RomanRussia Самолёт авиакомпании «Якутия»

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"Изменения в руководстве авиакомпании «Якутия» уже назрели, — цитирует Николаева телеканал «Якутия 24». — Есть достаточно много вопросов по финансовому и техническому состоянию»,

Менять руководство авикомпании «Якутия» нужно оперативно, считает глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация рассматривает вопрос о внесении ограничений в действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «Якутия». Причиной этого стала авария с её самолётом на взлётно-посадочной полосе аэропорта Якутска. По некоторым данным, одной из причин схода с ВПП «Суперджета» стала изношенность его шасси.

В результате аэропорт был вынужден на некоторое время закрыть приём и отправку рейсов, позже положенного прилетели десятки самолётов, долго ждать вылетов пришлось сотням пассажиров.

«Господа, поздравляю! Вы превзошли себя. Раньше «Якутия» задерживала только свои рейсы, а теперь вообще все», — иронизировали жители республики в соцсетях.