Брюссель, 11 октября, 2018, 03:49 — ИА Регнум. Комитет Европарламента по вопросам окружающей среды проголосовал за запрет в ЕС одноразовых пластиковых изделий с 2021 года, сообщает пресс-служба ЕП.

(сс) Dennis Одноразовая посуда

Сообщается, что запрет коснется тех изделий, на которые, согласно данным комитета, приходится более 70% мусора, обнаруженного в море. В качестве примера таких изделий приводятся пластиковые тарелки и столовые приборы. Изделия, для которых отсутствуют альтернативные варианты для замещения, предлагается запретить к 2025 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Калифорнии был принят закон, согласно которому ограничивается использование пластиковых соломинок для напитков в ресторанах штата. Однако, запрет на пластиковые трубочки не полный: персонал ресторанов может выдавать их по требованиям посетителей. Если же пластиковые соломинки будут предлагаться посетителям на постоянной основе, то заведению будут грозить крупные штрафы.