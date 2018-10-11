Москва, 11 октября, 2018, 03:45 — ИА Регнум. Кадры вывода бочек с хлором членами бандформирований с базы террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовало российское Министерство обороны в соцсетях.

U.S. Navy Химическая атака

Также МО РФ опубликовало фотографию грузовика, в багажнике которого находились бочки с хлором. Как сообщает пресс-служба российского военного ведомства, боевики напали на штаб террористической организации и похитили два баллона с хлором. Во время нападения было убито четыре боевика и два сотрудника организации «Белые каски».

«Похищенные баллоны с хлором были доставлены на юг провинции Алеппо и переданы террористам ассоциированной с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической группировки «Харрас Ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сообщает Минобороны.

Предполагается, что вывезенный хлор попал в руки террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в России).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября Центр по примирению сторон в Сирии заявил, что 9 октября в поселке Эль-Латамна (провинция Хама, САР) на территории зоны деэскалации «Идлиб» террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на боевиков «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за баллонов с хлором.