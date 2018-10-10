Вашингтон, 11 октября, 2018, 02:31 — ИА Регнум. Американская певица Тейлор Свифт победила в номинации «исполнитель года» музыкальной премии American Music Awards (AMA), сообщает официальный сайт премии.

Jana Zills Тейлор Свифт

Певица обошла таких музыкантов, претендовавших на эту премию, как рэперы Дрейк, Пост Мэлоун, музыкант Эд Ширан и группа Imagine Dragons. Также Свифт получила награды как лучшая поп/рок певица и награду за лучший альбом. Также жюри конкурса отметила ее турне в поддержку последнего альбома и удостоило Свифт награды «Тур года».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля 2018 года американский журнал Billboard составил рейтинг 50-ти самых высокооплачиваемых музыкантов планеты за прошедший год. В этот список также попала американская певица Тейлор Свифт, заработавшая пять миллионов долларов от продаж своего альбома.