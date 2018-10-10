Хама, Сирия, 10 октября, 2018, 23:01 — ИА Регнум. На территории зоны деэскалации «Идлиб» террористы группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на боевиков организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) чтобы завладеть баллонами с хлором, сообщает 10 октября российский Центр по примирению сторон в Сирии.

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Боестолкновение произошло вечером 9 октября в поселке Эль-Латамна провинции Хама. В результате были убиты четверо боевиков «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и два члена группы «Белые каски». Нападавшие захватили и увезли два баллона с хлором.

«Вечером 9 октября в районе населенного пункта Эль-Латамна бандгруппа одного из проигиловских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) формирований совершила нападение на штаб отряда террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате боестолкновения было убито четыре боевика и два сотрудника организации «Белые каски». Из помещения штаба было вывезено два баллона с хлором», — указано в тексте сообщения.

По данным российского Центра, похищенные отравляющие вещества были увезены в южные районы провинции Алеппо и переданы союзной с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировке «Харрас Ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, хлор постоянно фигурировал в сообщениях о так называемых химатаках режима Асада, которые используются как повод для ударов США и НАТО по Сирии.