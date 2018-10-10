Киев, 10 октября, 2018, 23:14 — ИА Регнум. Решение о предоставлении автокефалии раскольничьей православной церкви на Украине поддержало девять из двенадцати членов синода Константинопольского патриархата, сообщил 10 октября телеканал «Прямой».

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Сегодня, 10 октября, синод не голосовал за это решение. Ориентировочно его примут 11 октября, сообщило украинское СМИ.

Напомним, ранее появилось сообщение о готовом решении Константинопольского синода, однако пресс-секретарь раскольничьей организации «Киевский патриархат» призвал дождаться официального подтверждения.

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