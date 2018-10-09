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Константинополь дал автокефалию украинским раскольникам — депутат Рады

Общество

Игорь Мосийчук утверждает, что скоро будет сделано официальное заявление

Константинополь дал автокефалию украинским раскольникам — депутат Рады
Иван Шилов © ИА REGNUM
Церковь. Украина

Киев, 9 октября 2018, 21:46 — REGNUM  Синод Константинопольского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении томоса об автокефалии непризнанной Украинской православной церкви, утверждает депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 9 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам парламентария, решение уже принято, в скором времени состоится официальное заявление.

Также о предоставлении томоса сообщило издание «Деловая столица» со ссылкой на источник в аппарате президента Украины, однако официального подтверждения этой информации нет.

Сообщение Мосийчука прокомментировал официальный представитель раскольничьей организации «Киевский патриархат» Евстратий Зоря:

«Только сегодня (09.10) экзархи константинопольского патриарха отбыли из Киева в Стамбул. Завтра (10.10) будут отчитываться, только после этого возможно обсуждение вопроса томоса. Поэтому сообщения вроде «Томос уже есть» — не соответствуют действительности, а информационно — вредны, поскольку после волны «перемоги» (победы — ИА REGNUM ) пойдёт волна «зрады» (поражения, провала — ИА REGNUM ), когда окажется, что вопрос синод ещё не обсудил».

Напомним, 9 октября в Стамбуле собрался синод Константинопольского патриархата, на котором рассматривался вопрос об автокефалии непризнанной Украинской православной церкви.

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По мнению экспертов, такое решение Константинополя является началом горячей фазы религиозного конфликта на Украине.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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