Донецк, 10 октября, 2018, 20:28 — ИА Регнум. Жители из подконтрольного Украине поселка Сартана под Мариуполем планируют создать вооруженную дружину для защиты от украинских мародеров, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 10 октября «Донецкое агентство новостей».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окоп для ВСУ

По его словам, жители Сартаны не готовы больше терпеть набеги украинских мародеров и намерены создать дружину для защиты от грабителей. Так, жители уже поймали одного карателя из 36-й бригады ВСУ во время очередного грабительского набега украинских солдат и избили его, а после этого передали солдата ВСУ.

Напомним, ранее в ЛНР заявили, что беспилотник ОБСЕ в Донбассе зафиксировал мародерство украинских солдат.