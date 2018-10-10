Анкара, 10 октября, 2018, 19:38 — ИА Регнум. Турция направила американским властям серьезное предупреждение относительно курдской военной активности вокруг города Манбидж, находящегося на северо-востоке сирийской провинции Алеппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара обратилась к Вашингтону по поводу этого нарушения в Манбидже. Согласно предыдущим турецко-американским договоренностям по данному городу, начиная с 4 июня, курдские вооруженные отряды Народных защитников должны были покинуть Манбидж в течение 90 дней.

Однако полностью отряды не выведены, в последние две недели, наоборот, наблюдается их возросшая активность в возведении вокруг Манбиджа противотанковых рвов и других укреплений. По данному поводу Хулуси Акар заявил информационному агентству «Анадолу»: «Террористическая группа должна знать, что, когда придет время и место, она будет похоронена в траншеях, которые она вырыла».

По турецким данным, вокруг города выкопаны траншеи длиной около тридцати километров, между траншеями прорыты туннели, а перед окопами выставлены бетонные блоки. В возведении данных укреплений применялась тяжелая строительная техника, которую американцы перебросили в район Манбиджа из Ирака.

Турция считает курдские отряды Народных защитников сирийской ветвью Рабочей партии Курдистана и относит их террористическим организациям. Эти отряды являются основой Сирийских демократических сил, которые созданы и поддерживаются США. Численность СДС составляет около пятидесяти тысяч человек. Они контролируют территорию Сирии, на которой расположено 70% нефтяных месторождений страны.