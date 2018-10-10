Сеул, 10 октября, 2018, 21:05 — ИА Регнум. Защитники природы и экологические активисты в Южной Корее требуют от Японии остановить сброс радиоактивной воды в море из энергоблоков атомной электростанции «Фукусима», разрушенных в результате землетрясения и цунами в 2011 году. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство KBS.

АЭС «Фукусима»

8 октября Корейское общество по контролю за радиацией, Корейская федерация защиты природы и другие общественные организации провели конференцию, на которой призвали официальные власти Японии отменить это решение. Активисты предупреждают, что радиоактивная вода угрожает Южной Корее и другим соседним государствам. Они обвиняют правительство Японии в том, что, стремясь сократить расходы на содержание АЭС, оно пренебрегает не только безопасностью своего государства, но и напрямую угрожает своим соседям. Кроме того, Южная Корея, в частности, должна будет понести расходы на переработку радиоактивной воды.

Всего объём накопленной воды в разрушенных реакторах оценивается в 940 000 тонн.