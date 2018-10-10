Киев, 10 октября, 2018, 19:02 — ИА Регнум. После предоставления томоса об автокефалии неканонической православной церкви на Украине начнётся процесс присоединения приходов УПЦ к раскольникам, заявил глава религиозной организации «Киевский патриархат» Михаил Денисенко, известный как Филарет, 10 октября в интервью изданию «Обозреватель».

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Филарет

На вопрос журналиста об имущественном споре между раскольниками и Украинской православной церковью, Филарет заявил, что каждый приход будет переходить к раскольникам вместе со своим имуществом:

«Когда приход будет переходить в Украинскую церковь (подразумевается раскольничья организация, — ИА REGNUM ) из Московского патриархата, то будет переходить вместе со своим имуществом. В случае, если приход разделится и две трети будет за российскую церковь, то этот храм будет принадлежать РПЦ (подразумевается каноническая УПЦ, — ИА REGNUM ). Если же проголосуют за переход в Украинскую церковь, то храм будет принадлежать УПЦ… Что касается храмов, которые во владении государства, то тут будет действовать тот же принцип… Что касается лавр (Почаевской и Киево-Печерской, — ИА REGNUM ), то это — украинские святыни и они не могут быть переданы РПЦ», — рассказал Филарет.

Он также отметил, что прихожане, сохранившие верность канонической Украинской православной церкви, будут иметь возможность зарегистрироваться как приход Российской православной церкви.

Отметим, что процедура «голосования» за переход к раскольникам хорошо известна ещё с 90-х годов, когда «собрание прихожан» организовывали рейдеры, аффилированные с «Киевским патриархатом». Они «голосовали» за переход к раскольникам, объявив себя членами прихода и пользуясь тем, что не существует ни списков прихожан, ни механизма членства в приходе.

Напомним, что захват Киево-Печерской и Почаевской лавр запланирован на 14 октября — день создания прогитлеровского бандформирования ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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