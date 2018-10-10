Багдад, 10 октября, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Новостной ресурс IraqiNews.com сообщил о том, что лидер ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади отдал приказ убить сотни своих последователей, включая ведущих руководителей в Ираке и Сирии, из-за их предательства интересов организации.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Виселица

Ресурс ссылается на свои источники в иракской разведке. Данный приказ отдан в критический момент организации: с 2014 года она потеряла 90% контролируемой территории в Сирии и Ираке.

Согласно приказу Багдади, должны быть убиты триста двадцать человек за предательство организации и их опрометчивость и безрассудство, которые привели к большим потерям для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

В этом списке есть высокопоставленные командиры организации такие, как Абу аль-Бара аль-Ансари, Сиф аль-Дин аль-Ираки, Абу Озам аль-Таль Афари, Абу-Иман аль-Мовахед, Мараван Надид аль-Сури.

Получив данную информацию, большое количество террористов сбежали в неизвестном направлении, опасаясь за свои жизни.