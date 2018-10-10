Орел, 10 октября, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Водитель троллейбуса, въехавшего в группу людей на остановке общественного транспорта в Орле, до этого десять лет проработала без аварий. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», распространенном 10 октября.

Цитата из х/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Женщина за рулём троллейбуса

Как говорится в заявлении, водитель, «десять лет работавшая на предприятии безаварийно, в сложной дорожной ситуации, начав движение, допустила наезд на группу людей, выходивших в этот момент из внезапно остановившегося маршрутного такси, что привело к трем человеческим жертвам и тяжелым последствиям для здоровья нескольких человек. Коллектив и руководство МУП «ТТП» выражает искреннее соболезнование родным и близким и обеспечит необходимые выплаты семьям погибших и пострадавших в аварии».

Пресс-служба также сообщила о работе на предприятии официальной экспертной комиссии во главе с техническим директором Юрием Гордюшиным. Сам троллейбус находится на штраф-стоянке ГИБДД.

«Данный троллейбус был выпущен в 1989 году. В 2009 году был проведен его капитальный ремонт с заменой кузова. Техническое обслуживание ТО-1 и ТО-2 троллейбуса производилось в строгом соответствии с правилами технической эксплуатации этого вида транспорта, утвержденными Минтрансом РФ. При выпуске на линию в понедельник 9 октября, согласно действующему регламенту, было проведено обязательное медицинское обследование водителя, а также предрейсовый осмотр троллейбуса с отметкой в путевом листе и соответствующих журналах. Замечаний по техническому состоянию борта и здоровью водителя выявлено не было. Обращаем внимание: от попавших в СМИ первоначальных показаний, что «провалилась педаль тормоза», водитель троллейбуса протокольно отказалась, сославшись на шоковое состояние в момент интервью на месте происшествия. Кстати на ролике, распространенном в Сети, хорошо видно, что троллейбус после случившегося проехал всего 10 метров и остановился, чего не произошло бы так быстро при неисправных тормозах. Как бы то ни было, но что привело к трагедии — человеческих фактор, техника или нынешнее состояние организации транспортного обслуживания населения на городских маршрутах с «гонками» частных перевозчиков за выручкой — покажет следствие», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, трагическое ДТП в Орле произошло днем 9 октября. Троллейбус врезался в группу людей, выходивших из автобуса на остановке общественного транспорта. Три человека погибли, двое госпитализированы. Сегодня, 10 октября, СКР сообщил о том, что намерен ходатайствовать об аресте водителя троллейбуса. В то же время, в отношении водителя автобуса, который высаживал людей в момент аварии, также возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения: следствие считает, что водитель производит высадку пассажиров, не подъехав к остановке по правилам. Это видно и на записи камеры видеонаблюдения.