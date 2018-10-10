Москва, 10 октября, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Ставки по кредитам как для граждан РФ, так и для бизнеса, будут снижены тогда, когда инфляция будет под контролем. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Доступность кредитов для наших граждан и для бизнеса, — мы понимаем, что это одна из основных задач. Эта доступность кредитов должна обеспечиваться низкой инфляцией», — заявила Набиуллина.

Она напомнила, что ранее меры, которые ЦБ предпринимал для реализации денежно-кредитной политики, привели к снижению инфляции и уменьшению ставки по кредитам. Так было, в частности, с ипотечными кредитами. По словам Набиуллиной, ЦБ намерен и далее предпринимать все действия для контроля над инфляцией, что постепенно приведет к снижению процентных ставок по кредитам.

Между тем ранее в сентябре Центробанк впервые с 2014 года повысил показатель ключевой ставки на 0,25 процентных пункта. Теперь показатель достигает 7,5%.

«Мы приняли решение о небольшом повышении ставки в связи с изменением наших прогнозов по инфляции для того, чтобы ограничить инфляционное давление на экономику. Два основных фактора принимали во внимание — прежде всего повышение НДС с начала 2019 года, которое выразится в определенном повышение цен, и произошедшее ослабление курса. Для того чтобы ограничить эти эффекты, мы повысили ставку», — объяснила решение регулятора Набиуллина.