Москва, 10 октября, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 10 октября приняли постановления и назначили кандидатуры, предложенные ЦБ на должности членов совета директоров банка, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Всего в правление банка входит 14 членов плюс непосредственно председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. У десятерых из них в скором времени истекают полномочия, в связи с этим глава ЦБ вынесла на обсуждение депутатов кандидатуры на их должности.

Так, семь из десяти кандидатур продолжат свою работу в качестве членов совета директоров ЦБ. Речь идет о первых заместителях председателя ЦБ Сергее Швецове и Ксении Юдаевой, заместителях главы ЦБ Владимире Чистюхине и Дмитрии Скобелкине, советниках председателя ЦБ Сергее Игнатьеве и Алексее Симановском и о главе управления банка по ЦФО Надежде Ивановой.

Остальные трое кандидатур в совет директоров ЦБ — «новенькие». В правление банка войдут глава его юридического департамента Алексей Гузнов, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, а также замглавы комитета ЦБ Руслан Вестеровский.

Срок полномочий новых членов совета директоров Центробанка продлится пять лет.