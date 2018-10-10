Санкт-Петербург, 10 октября, 2018, 12:56 — ИА Регнум. В Петербурге приняли осеннюю корректировку городского бюджета 2018 года, передает корреспондент ИА REGNUM. Депутаты городского Заксобрания 10 октября проголосовали за документ в первом чтении. На поправки дается одна неделя. Накануне врио губернатора Александр Беглов заявил, что, вероятно, будет подавать такие поправки.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Согласно уточненным данным, доходы Петербурга в 2018 году увеличатся на 12 млрд и составят 550,7 млрд рублей, расходы вырастут на 4,5 млрд, достигнув 596,1 млрд рублей. Дефицит сократится на 7,5 млрд, составив 45,4 млрд рублей.

Как пояснил вице-губернатор Михаил Мокрецов, доходы увеличились за счет роста поступлений НДФЛ, налогов на имущество организаций и субвенций из федерального бюджета.

В рамках корректировки дополнительно примерно 11 млрд рублей направят на образование, здравоохранение и социальную сферу.

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Однако при этом существенный объем средств будет снят с Адресной инвестиционной программы (АИП). «Это происходит просто потому, что контракты прекращены, стройки остановлены, деньги не будут потрачены», — сказал Мокрецов. Это возмутило некоторых депутатов.

«Что значит, контракты прекращены? То, что вы сейчас предлагаете — это что такое, попытка правительства города прикрыть собственные ошибки? Вы попросили деньги у городской казны. А теперь думаете: «Мы потом в отчете скажем, что всё хорошо». А на самом деле всё плохо, на самом деле не справились с задачами, которые себе поставили. Когда придет пора отчета, вы же будете по этим цифрам отчитываться», — сказал «яблочник» Михаил Амосов.

Мокрецов в очередной раз сослался на недобросовестность подрядчиков, из-за которых строительный комитет и другие ведомства Смольного вновь провалили АИП. По словам вице-губернатора, объекты будут достроены, но позже, потому что теперь нужно искать новых исполнителей.

Кроме того, корректировка бюджета проводится именно для того, чтобы эти непотраченные деньги можно было бы пустить на другие важные статьи расходов, а не прибегать к заимствованиям. Заметим, накануне на заседании городского правительства вице-губернатор Игорь Албин выступил за возвращение и второй, весенней корректировки бюджета, так как считает недостаточным проводить лишь одну корректировку в году.

Михаил Амосов считает такую практику и вовсе порочной. Он напомнил, что при губернаторе Владимире Яковлеве корректировок совсем не проводили: принимали закон о бюджете в начале года, а в конце года по нему отчитывались, не оставляя себе «путей отхода».

Добавим, средства перенесли и с обслуживания станций метро Фрунзенского радиуса «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Это связано с тем, что их, как известно, планировали открыть еще в апреле, так что заложили в бюджет деньги на их эксплуатацию. Однако станции до сих пор не готовы, сдавать их будут лишь в декабре текущего года.