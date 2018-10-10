Москва, 10 октября, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Президентский законопроект о распространении льгот по имущественным налогам на граждан предпенсионного возраста Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

По предложению президента РФ Владимира Путина, предпенсионеры РФ должны получать те же налоговые льготы, которые сегодня распространяются на граждан, вышедших на пенсию. Речь идет о земельном и имущественном налоге. Так, по действующим сегодня нормам, пенсионеры не уплачивают налог на имущество, а налоговая база земельного налога уменьшается на величину кадастровой стоимости участка площадью до 600 квадратных метров.

Однако с 1 января 2019 года вступает в силу закон об изменении пенсионной системы РФ, который подразумевает постепенное увеличение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. При этом граждане, которым осталось пять лет до выхода на пенсию, теперь будут считаться отдельной категорией — предпенсионерами. На них и предлагается распространить налоговые льготы.

Как отметила в ходе пленарного заседания вице-премьер Татьяна Голикова, принятие законопроекта не понесет дополнительных расходов из федерального бюджета, однако предпенсионеры смогут сохранить в среднем 2 тыс. рублей, из которых налог на имущество физлиц составлял порядка 1,1 тыс. рублей в год, а налог на землю — ориентировочно 680 рублей. Таким образом, бюджетная система РФ за 10 лет недополучит порядка 31,2 млрд рублей.

«Все 85 регионов РФ дали положительные заключения на представленный президентом законопроект», — подчеркнула Голикова.

Как отмечал ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), депутаты планируют рассмотреть инициативу в ускоренном порядке и принять закон в третьем чтении уже завтра, 11 октября.