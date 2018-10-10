Вашингтон, 10 октября, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Учёные из США заявили, что уровень Мирового океана может подняться к 2300 году на 15 метров. Об этом сообщает EurekAlert.

Иван Айвазовский. Бурное море ночью. 1853

Отмечается, что в случае, если выбросы парниковых газов в атмосферу Земли останутся на прежнем уровне, уровень воды может подняться на 2,4 метра к 2100 году и на 15 метров к 2300 году.

По словам учёных, рост уровня воды может привести к затоплению островных государств и прибрежных территорий. Поэтому в зоне риска оказываются 11% мирового населения, которые живут на высоте ниже 10 м над уровнем моря.

Рост уровня океана связывается с результатами деятельности человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международная группа учёных пришла к выводу, что превышение допустимых объёмов выбросов парниковых газов может обернуться для человечества глобальной катастрофой.