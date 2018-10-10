Якутск, 10 октября, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Жители якутской тайги рассказали, как проходит ожидание налаживания сезонного сообщения — дорога туда есть только пару месяцев зимой или в начале весны. Сахар и бензин в якутском Заполярье — дефицит, овощи — редкость, зато зарплаты люди получают на банковские карты, притом что банкоматов в населённых пунктах, где они живут — нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

lcb Банковские карты

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О жизни в тайге ИА Тайгапост рассказал предприниматель Роман Бурцев из села Нам Булунского района республики.

«По зимнику, который откроется в конце октября — в середине ноября, из Тикси предприниматели начнут везти продукты. Тогда привезут и овощи», — сообщил он, пояснив, что до этого момента селяне питаются мясом и картофелем со своих подсобных хозяйств.

Бензина в селе Нам в это время года уже не купишь — все ждут, когда топливо привезут по зимнику. Сахар — тоже уже закончился, и людям придётся ждать открытия временной дороги. Самые востребованные продукты в магазине из тех, что есть, — макароны, гречка, рис, соль. Фрукты туда даже при наличии дороги привозят редко и в небольшом количестве — у селян всё равно нет денег их покупать. Что касается цен, то килограмм сахара в селе Нам стоит 100 рублей, хлеб — 55, литр подсолнечного масла — 120.

Отдельная тема — зарплаты и пенсии, которые жители населённых пунктов в тайге и оленеводы получают на банковские карты, но банкоматов — нет. За наличными приходится лететь два часа на вертолёте или ехать двое суток на оленях.

Как сообщало ИА REGNUM, жители расположенных на Крайнем Севере поселений Якутии уже неоднократно жаловались на цены, которые совершенно не вяжутся со здравым смыслом. К примеру, в сёлах Берёзовка и Арагахтах мандарины продавали по цене 800 рублей за килограмм, а яйца — по 300 рублей за десяток.