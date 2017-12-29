Десяток яиц — 300 рублей, кг мандаринов — 800: Якутия отличилась ростом цен

Якутск, , 07:11 — REGNUM Жители расположенных на Крайнем Севере поселений Якутии вновь жалуются на цены, которые совершенно не вяжутся со здравым смыслом. На этот раз о том, что мандарины продают по цене 800 рублей за килограмм и яйца — по 300 рублей за десяток, сообщили жители сёл Берёзовка и Арагахтах Среднеколымского района Якутии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации газеты «Известия», в 2017 году Якутия отличилась самым высоким ростом цен на товары и услуги среди регионов РФ. Инфляция в республике составила 4,9% на фоне того, что в большинстве субъектов РФ этот показатель не превышает 4%.

По данным Сахастата, сильнее всего в Якутии дорожали услуги, только за январь-ноябрь рост цен на них составил 7,5%. Ощутимо росла и стоимость непродовольственных товаров — на 5,8% за 11 месяцев года. Продукты за этот же период подорожали на 2,9%, следует из материалов республиканского отделения службы государственной статистики.

Итак, на 19,5% стали дороже в регионе за 2017 год услуги образования, на 18,5% — воздушного транспорта, на 15,1% — пассажирского транспорта, на 11,8% — почтовой связи, на 9,6% — юридические, на 6,6% — услуги ЖКХ.

Что касается непродовольственных товаров, то за школьно-письменные принадлежности и канцтовары якутяне стали платить на 10,7% больше, за посуду — на 8—9%, за мыло — на 8,8%, за обувь — на 7,8%, за строительные материалы — на 7,6%, за парфюмерно-косметические товары — на 6,5%, за медикаменты — на 4,7%, за бензин — на 4%.

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Продукты питания дорожали гораздо менее существенно. В этой группе ощутимее всего выросли в цене рыба и морепродукты (на 13,3%), рыбопродукты (12,4%), фруктово-ягодные консервы (8,3%), сельдь (7,9%), кондитерские изделия и чай (6,8%), колбасные изделия (6,1%), макаронные изделия (5,4%).

Хотя проценты роста стоимости продуктов питания и относительно невелики, цены в Якутии по-прежнему впечатляют. Если, к примеру, в Якутске десяток яиц стоит 85 рублей, то в посёлке Зурянка — 149,8 рубля, а в Усть-Нере — 111. Цена килограмма сахара в отдалённых труднодоступных пунктах, по данным Сахастата, достигает 121,6 рубля, творога — 800 рублей, сливочного масла — 530 рублей, сметаны —373 рублей, сыра — 624,5 рубля, муки —88,6 рубля, яблок — 337,5 рубля, бананов — 280 рублей, помидор —380 рублей, картофеля — 102,6 рубля, литра молока — 130 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Олёкминска в Якутии возмутили цены на черешню, которая появилась в продаже в одном из магазинов города накануне Нового года по цене 3850 рублей за килограмм.

«Как нефтяники появились, цены растут в геометрической прогрессии на всё», «Простой сельский житель не сможет купить, а нефтяники смогут. Закон рынка: есть спрос — будет предложение», «Черешня заморская… баклажанная», «Там и в сезон цены конские», — комментировали дорогую черешню жители республики.

Напомним, высокие цены на продукты в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах республики формируются в первую очередь из-за сезонности завоза продуктов. Доставка товаров в некоторых из них возможна только по зимникам.