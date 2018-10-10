Симферополь, 10 октября, 2018, 10:06 — ИА Регнум. В Крыму сел на мель сухогруз. По данным экстренных служб региона, судно «Нила» получило пробоину, вода начала поступать внутрь. Капитан запросил помощи.

На мели

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К месту бедствия направилось спасательное судно «Меркурий» Росморречфлота. Экипаж с тонущего судна эвакуировал российский пограничный катер. Проводится откачка воды.

Известно, что сухогруз, приписанный к порту Ломе, шёл с Азова с 3,2 тыс. тонн угля на борту, пишет «Российская газета». Экипаж состоит из 11 человек, большинство из которых — граждане Украины.

Отмечается, что в результате происшествия разлива нефтепродуктов не произошло, экологической угрозы не зафиксировано. Капитан принял решение швартоваться в порту «Тамань».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2018 года прервать рейс и встать на якорь недалеко от Крыма был вынужден молдавский сухогруз. Судно «Берг» получило повреждение корпуса в акватории Чёрного моря. На борту находилось 12 человек, среди которых граждане Украины и Азербайджана.