Москва, 10 октября, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, защищающий трудовые права предпенсионеров, внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

«Мы вносим пакет из трех законопроектов, направленный на улучшение ситуации с получением пособия по безработице», — сказал Миронов.

Предполагается увеличить на год период получения пособия, прописывается регулярное увеличение выплат на уровень не ниже инфляции и фиксируется минимальный размер пособия — не ниже порядка 8 тыс. рублей, отметил Миронов.