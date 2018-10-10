Томск, 10 октября, 2018, 09:28 — ИА Регнум. В Томской области по состоянию на 10 октября в целом обмолочено 93,9% посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, уборочная кампания вышла на финишную прямую, полностью завершившись в трёх районах — Колпашевском, Бакчарском и Зырянском. Практически завершена уборочная в Первомайском (99,6%), Асиновском (99,3%), Шегарском (97%) и Томском (96,2%) районах.

Цитата из х/ф «Земля». Реж. Александр Довженко. 1930. СССР Обмолот зерна

В обладминистрации напомнили, что посевная кампания в регионе проходила в режиме ЧС. Из-за погодных условий время основного сева зерновых культур сдвинулось на середину июня — на 2−3 недели позже оптимальных сроков, что сказалось на их вегетации. По словам вице-губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра, «издержки холодной весны» удалось минимизировать «благодаря агротехническим приёмам, правильному подбору сортов». Урожайность оказалась выше, чем в 2017 году.

Читайте также: То потоп, то засуха: экстремальная уборочная в России

Кроме того, в уборке нынешнего урожая задействовано 40 новых энергомощных тракторов и комбайнов, закупленных на льготных условиях.

Урожайность зерновых и зернобобовых в бункерном весе в среднем по Томской области составляет 23,1 ц/га (в 2017-м — 21,3 ц/га). Валовый сбор превысил 335 тысяч тонн зерна. При этом посевные площади сократились на четверть. В текущем году из-за холодной весны и переувлажнения почвы часть посевов перераспределили под кормовые и технические культуры.

Добавим, овощи в регионе убраны с 88,5%, в том числе картофель — с 94,3%.

«Чтобы завершить уборочную кампанию, томским аграриям необходимо несколько погожих дней», — резюмировали в обладминистрации.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, посевная-2018 оказалась для сибирских аграриев тяжёлой. Виной тому не только аномально холодный май и переувлажнение почвы, но и резко взлетевшие цены на топливо.

Читайте также: Чем дальше, тем страшнее: в каких регионах существуют проблемы с уборочной