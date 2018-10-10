Санкт-Петербург, 10 октября, 2018, 08:47 — ИА Регнум. «Зенит» прекратил продажу футболок с фамилией нападающего Александра Кокорина. Об этом 10 октября сообщает «Чемпионат».

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Футболки с фамилией Кокорина, который подозревается в дебоше и избиении нескольких человек в центре Москвы, стали недоступны для покупки в интернет-магазине клуба.

Напомним, 8 октября Кокорин с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. Футболист ударил госслужащего стулом по голове. Кроме того, дебоширы жестоко избили на улице водителя «Первого канала».

9 октября они были задержаны полицией. Возбуждено уголовное дело о нанесении побоев.

Как сообщало ИА REGNUM, Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность пожизненной дисквалификации Кокорина и Мамаева.