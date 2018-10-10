Ростов-на-Дону, 10 октября, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Пятую победу в Суперлиге одержали гандболистки клуба «Ростов-Дон». Со счётом 35:23 подопечные Амброса Мартина разгромили гостей из Волгограда — ГК «Динамо-Синара». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

Rostovhandball.ru Гандбольный матч

Наставник «Ростов-Дона» Амброс Мартин поздравил коллегу и его команду за умную игру, использование шансов в нападении.

«Вы заставили нас поработать. Эта команда пока мне понравилась больше всего в сезоне. Нам было непросто в защите, особенно в первые 10 минут, мы были сонные, но затем стали играть агрессивнее. Доволен, что заработали два очка, что сыграли с такой командой и что дали шанс показать себя молодым игрокам», — сказал тренер ростовчанок.

Тренер соперниц из Волгограда Николай Измайлов отметил, что молодому составу не хватило опыта. Но поблагодарил подопечных за то, что проявили характер.

Уточняется, что в Суперлиге команда с берегов Дона выиграл два первых тура, а волгоградский клуб дважды проиграл — «Кубани» и «Ладе», и одержал победу над АГУ-«Адыиф». Также перед игрой с ГК «Динамо-Синара» ростовчанки одержали победу над шведским «Сэвеховом» в групповом этапе Лиги Чемпионов ЕГФ.

Впереди у «Ростов-Дона» выездной матч. Во французском Бресте 13 октября команда встретится с одноименным клубом во втором матче группового этапа Лиги чемпионов.