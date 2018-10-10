Париж, 10 октября, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Перестановка в правительстве Франции откладывается без указания каких-либо будущих сроков, сообщает Елисейский дворец.

(сс) ScareCriterion12 Елисейский дворец

Ожидалось, что президент Франции и премьер-министр объявят состав нового правительства во вторник, 9 октября, но Елисейский дворец незадолго до 21:00 по местному времени объявил, что перестановки в правительстве откладываются.

Отвечая на вопрос о дате перестановки, Елисейский дворец ответил: «Нет, не сегодня».

После недели ожидания наблюдатели заключали пари касательно отставки всего правительства и премьер-министра Эдуарда Филиппа.

«Перестановки будут сделаны без отставки премьер-министра и правительства», — заявили в Елисейском дворце.

Во Франции по-прежнему нет штатного министра внутренних дел после отставки Жерара Коломба 2 октября.

Некоторые правительственные и парламентские источники сообщают, что объявление о новом правительстве должно быть сделано в среду утром, 10 октября, в день заседания совета министров, так как потом президент Франции Эммануэль Макрон отправится с визитом в Армению и пробудет там до 12 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с отставками нескольких министров более широкие перестановки в правительстве Франции необходимы, чтобы окончательно стабилизировать правительственную команду.