Ульяновск, 10 октября, 2018, 06:46 — ИА Регнум. Огонь Всемирной зимней Универсиады 2019 года 9 октября прибыл в город Ульяновск, где с 10 по 12 октября пройдёт Международный форум «Россия — спортивная держава». Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 октября, в исполнительной дирекции Студенческих игр в Красноярске.

Пресс-служба АНО Огонь зимней Универсиады 2019 года прибыл в Ульяновск

В Ульяновске огонь Универсиады встретили на площади возле Дворца спорта «Волга-Спорт-Арена». Транспортировочную колбу с пламенем сюда доставила автоколонна во главе с байкерами. В торжественном мероприятии приняли участие известные политики и спортсмены. Это депутат Госдумы РФ Николай Валуев, министр спорта России Павел Колобков, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и другие.

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По словам Павла Клобкова, зимняя Универсиада 2019 года — это одно из самых крупных спортивных международных мероприятий.

«В этих соревнованиях примут участие более 3 тысяч спортсменов в 11 видах спорта. И я убежден, что этот праздник дружбы и спорта запомнится всем отменной организацией, доброжелательной атмосферой и, конечно, высокими спортивными результатами», — сказал министр.

Добавим, атрибуты эстафеты огня (факел, транспортировочная колба, форма факелоносца) будут находиться в Ульяновске ещё три дня — на экспозиционной площадке зимней Универсиады-2019 во Дворце спорта «Волга-Спорт-Арена». Жители Ульяновска смогут поприветствовать огонь Студенческих игр на празднике «Спортивная площадь спортивной страны» 10 октября на Соборной площади.

Следующий этап эстафеты огня Студенческих игр состоится 13 октября в Ставрополе.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, эстафета огня зимней Универсиады — 2019 стартовала 20 сентября 2018 года в итальянском Турине. Также в рамках международного этапа эстафеты огонь побывал в Алма-Ате (Казахстан) и Харбине (Китай). Российский этап эстафеты начался 29 сентября с Москвы и завершится в Красноярске, где со 2 по 12 марта пройдёт XXIX Всемирная зимняя Универсиада.