Министр спорта РФ: власти Ульяновской области активно развивают спорт

Ульяновск, , 18:23 — REGNUM Спорт в Ульяновской области развивается, пользуется большой поддержкой руководства региона. Об этом заявил министр спорта России Павел Колобков, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

«У нас очень много разных проектов с Ульяновской областью. Мы здесь проводили много лет и фестивали национальных видов спорта, и Фестиваль национальных видов спорта стран СНГ. Кстати, очень здорово провели, было потрясающее открытие. Совсем недавно здесь прошел чемпионат мира по хоккею с мячом, и это был один из лучших чемпионатов. Ульяновская область также заявилась на игры ТАФИСА по боевым искусствам», — отметил федеральный министр.

По его словам, выбор Ульяновской области площадкой проведения форума «Россия — спортивная держава» неслучаен.

«С одной стороны, это оценка той работы, которая здесь проведена, а с другой — это аванс на будущее и возможность обсудить вопросы, которые касаются непосредственно развития спорта в регионах», — подчеркнул Колобков.

В рамках визита в Ульяновскую область глава Минспорта посетил центральный стадион имени Льва Яшина. Колобков посмотрел тренировки учащихся детско-юношеской спортивной школы по хоккею с мячом и воспитанников школы по футболу имени Н.П. Старостина. В это же время на легкоатлетических дорожках стадиона проходила тренировочная сессия среди спортсменов группы высшего спортивного мастерства школы по легкой атлетике.

Также министр спорта ознакомился с работой физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер». ФОК на Верхней Террасе с 8 по 11 октября принимает IV Всероссийский турнир по хоккею с шайбой «Кубок «Фортум». Глава министерства посмотрел матч между ульяновским «Лидером» и челябинским «Трактором».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ульяновске с 10 по 12 октября пройдет VII Международный форум «Россия — спортивная держава». Каждые два года это важнейшее событие в спортивной отрасли страны объединяет более трех тысяч человек из разных регионов России и зарубежных стран.

В рамках форума перед Дворцом спорта «Волга-Спорт-Арена» сегодня произошла встреча огня зимней Универсиады — 2019. Огонь на площадь доставила колонна байкеров.

10 октября на экспозиционной площадке зимней Универсиады — 2019 во Дворце спорта «Волга-Спорт-Арена» участникам форума покажут главные атрибуты эстафеты огня — транспортировочную колбу, факел, форму факелоносца.

Жители Ульяновска увидят огонь Студенческих игр на городском празднике «Спортивная площадь спортивной страны», который пройдет на Соборной площади.

Символ Универсиады-2019 пробудет в Ульяновске с 9 по 11 октября.

Напомним, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится в марте 2019 года в городе Красноярске. Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября 2018 года. Международный этап эстафеты включил города Турин (Италия), Алма-Ату (Казахстан) и Харбин (Китай), где в своё время проходили Студенческие игры.

Российский этап эстафеты начался с Москвы продолжился в Калининграде, Симферополе. Завершится путешествие огня зимней Универсиады — 2019 в Красноярске.